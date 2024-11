PF deflagra operação em cidade da região de Irecê contra fraude em prestação de serviço de limpeza

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (5) uma operação contra um esquema de fraude em licitação pela prefeitura de Canarana, na região de Irecê, Centro Norte baiano. Conforme a Operação “Sanit”, a prestação de serviço deveria servir ao controle de pragas e sanitização de ruas de Canarana. No entanto, a apuração revelou desvio de recursos públicos, uma vez que o serviço não foi executado.

Até o momento, a PF constatou o uso de documentos supostamente falsos nas licitações para favorecer a empresa contratada, além da omissão entre ente público e empresa na demonstração de que o serviço foi executado. O esquema, acrescenta a PF, usava recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a PF, mesmo que o contrato apontasse o uso de veículos e de mão de obra da vencedora da licitação, as investigações apontam que não houve a utilização de tais veículos e que o serviço de sanitização de ruas da cidade estaria respaldado com a contratação de um único profissional.