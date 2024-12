PF deflagra operação na Bahia contra fraudes em contas da Caixa; movimentações superaram R$ 4,6 milhões

Policiais federais deflagraram na manhã desta quarta-feira (18) uma operação que visa desmantelar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Intitulada de Linha Verde, a operação cumpre um mandado de prisão temporária e outros quatro de busca e apreensão em Salvador e Jequié, no Sudoeste.

Foto: Divulgação / Polícia Federal

Segundo a Polícia Federal (PF), o RIF [Relatório de Informação Financeira do COAF] apontou que a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas que superam R$ 4,6 milhões. As fraudes ocorriam através da abertura de contas e aquisição de créditos no banco, com o uso de documentos falsos em nome de terceiros, os quais também figuram como vítimas do esquema.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal já teve um prejuízo superior a R$ 567 mil. No entanto, a soma pode ser maior – o real prejuízo será estimado com a execução das medidas cautelares atinentes a esta operação. Além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.

Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).