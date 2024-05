PF deflagra operação para apurar ameaças ao presidente do União Brasil

São cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no interior do Pernambuco; os alvos são próximos ao ex-presidente Luciano Bivar

Antonio de Rueda (dir.) foi eleito presidente do União Brasil em fevereiro Sérgio Lima/Poder360 – 26.abr.2022

PODER360 7.mai.2024 (terça-feira) – 18h35



A PF (Polícia Federal) deflagrou a operação Stasis nesta 3ª feira (7.mai.2024) para investigar ameaças ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda. No início de abril, a casa de verão do político foi alvo de um incêndio considerado criminoso pela Polícia Científica de Pernambuco.

O STF (Supremo Tribunal Federal) expediu 5 mandados de busca e apreensão no interior de Pernambuco, que estão sendo cumpridos segundo a PF. Conforme apurou o Poder360, os alvos são próximos do deputado Luciano Bivar (PE), ex-presidente interino do União Brasil.

Rueda assumiu a presidência do União Brasil em fevereiro deste ano, em um cenário de disputas com Bivar. O ex-presidente é indicado como um dos suspeitos pelo incêndio. O partido abriu um processo interno contra o deputado.

O procedimento considerou ofensas de Bivar contra Antônio Rueda. O deputado ameaçou o atual presidente, seus familiares e a sua filha de 12 anos de morte. Além disso, a legenda considera indícios de motivação política criminosa no incêndio à residência de veraneio.

Bivar está afastado do partido desde março, quando o caso foi encaminhado para o Conselho de Ética do União Brasil. A legenda deve manifestar um parecer final sobre a situação do deputado na legenda em 30 de maio.