PF deflagra operação para investigar desvio de medicamentos destinados a crianças Yanomami

A Polícia Federal (PF) realizou a segunda fase da Operação Yoasi, que investiga suspeitos de lavar recursos oriundos de desvio de medicamentos que seriam enviados para o Povo Yanomami. A nova etapa da operação foi deflagrada nesta quarta-feira, 4, com o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital de Roraima, todos expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal no Estado. A primeira fase da operação aconteceu em 30 de novembro de 2022, quando a PF investigou um esquema que teria deixado mais de 10 mil crianças Yanomami desassistidas, entregando apenas 30% dos medicamentos que foram adquiridos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y). As investigações indicaram a participação de outros suspeitos nos crimes que eram apurados. Eles teriam realizados aportes em empresas suspeitas para dar aparência de legalidade aos valores desviados. De acordo com a PF, apenas um dos alvos da operação desta quarta, que já foi preso em outra ação da PF no início de setembro que apuru o superfaturamento de oxigênio destinado aos Yanomamis, é suspeito de ter repassado R$ 4 milhões para uma empresa também investigada pela PF. As investigações seguem em andamento, de acordo com a corporação.

