PF desmantela esquemas de estelionato previdenciário em São João de Meriti

Agentes da Polícia Federal realizam uma operação em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de desmantelar esquemas de estelionato previdenciário. A ação, denominada Operação Zelo VI, inclui a execução de um mandado de busca e apreensão, onde foram recolhidos diversos itens, como 15 cartões bancários, seis celulares, um notebook, um HD externo, um pen drive e uma série de documentos relevantes para a investigação. A origem da investigação se deu a partir de um alerta emitido pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Rio de Janeiro.

Esse núcleo identificou irregularidades no desbloqueio de contas que estavam associadas a benefícios previdenciários fraudulentos, resultando em um prejuízo estimado de R$ 500 mil aos cofres públicos. O estelionato previdenciário é um crime sério, com penalidades que podem chegar a seis anos de reclusão. A Polícia Federal continua a intensificar suas ações para coibir práticas ilícitas que afetam a integridade do sistema previdenciário e a segurança financeira do Estado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias