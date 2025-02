PF e PM erradicam mais de 5 mil pés de maconha no Norte baiano

Um homem foi preso em uma ação que erradicou de quase 5,6 mil pés de maconha em Umburanas, no Piemonte da Diamantina, nesta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Federal (PF), as ações foram feitas em conjunto com a CIPE-Caatinga/PMBA, no âmbito da Operação Carcará II. Levantamentos feitos pelas polícias Federal e Militar descobriram a plantação que ocupava uma área de 3,1 mil metros quadrados.

Foto: Divulgação / Polícia Federal

Ainda segundo a PRF, o ciclo produtivo da cannabis [maconha] é monitorado pelos policiais federais e novas ações são realizadas nos períodos próximos à colheita, coibindo, assim, a finalização do cultivo.

A PF reforçou que a persistência da erradicação de plantios de maconha tem como efeito direto a diminuição da oferta de maconha no mercado consumidor.

O fato também contribue para o desabastecimento dos pontos de venda de droga no Nordeste do país, evitando assim a escalada da violência como roubos, furtos, homicídios, latrocínios, guerra pelo domínio dos territórios de drogas, dentre outros crimes violentos.