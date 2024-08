PF encontra vítimas de contrabando de migrantes em voo vindo do Caribe

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Agentes da Policia Federal armas – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesA Polícia Federal (PF) encontrou duas vítimas de contrabando de migrantes em Guarulhos (SP) nesta sexta-feira (23/8). Na mesma data, policiais ainda cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

A ação faz parte da Operação Vuelta, que visa combater crimes de contrabando de migrantes, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Uma organização criminosa internacional foi identificada durante as investigações — os integrantes atuam na República Dominicana, Brasil, Colômbia e Espanha.

No país caribenho, as vítimas do contrabando são recrutadas. O Brasil funciona como país de passagem enquanto os outros dois são onde os criminosos obtém os documentos de viagem falsos.

As vítimas encontradas estavam em um voo que partiu da República Dominicana e chegou ao Brasil na madrugada.

Na residência onde um dos mandados foi cumprido, os policiais ainda encontraram 13 pessoas que estariam utilizando o Brasil como rota de contrabando de migrantes.

