PF erradica 255 mil pés de maconha e evita a produção de 85 toneladas da droga

A Polícia Federal vem promovendo ações de identificação e consequente erradicação de plantios de maconha no sertão pernambucano. Tais medidas têm o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha no sertão do estado.

Entre os últimos dias 4 e 14/11, foi desencadeada mais uma fase da Operação Terra Livre, a nona do ano de 2024, ocasião em que foram identificados e destruídos cerca de 255 mil pés de maconha e 18 mil mudas da planta, além de apreendidos cerca de 68 kg do vegetal entorpecente, pronto para o consumo.