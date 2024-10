PF faz operação contra organização criminosa especializada em tráfico de drogas

Com apoio da 2ª DENARC da PC/PE, BEPI (PMPE) e CIPE CAATINGA, a Polícia Federal deflagrou a Operação Maracaibo, nesta quarta-feira (23), visando desarticular organização criminosa especializada em tráfico de drogas nas cidades Juazeiro/BA, Petrolina/PE, Lagoa Grande/PE e Salgueiro/PE.

A princípio, a investigação constatou uma conexão do grupo criminoso investigado com uma facção criminosa do estado de São Paulo. Em seguida, foi revelado que o líder da organização, que é natural de Lagoa Grande, teria mudado para Petrolina e de sua residência, que fica em condomínio de luxo na cidade, comandava as ações criminosas na região do Vale do São Francisco.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 43 anos de reclusão.