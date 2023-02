PF faz operação para prender oito envolvidos em ataques de 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) deflagra, na manhã desta terça-feira (14/2), a sexta fase da Operação Lesa Pátria, para identificar participantes, financiadores, quem se omitiu ou fomentou os atos terroristas cometidos em 8 de janeiro, em Brasília, contra as sedes dos Três Poderes.

Na data, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por extremistas, que promoveram violência e dano generalizado contra bens imóveis e móveis das três instituições.

A PF cumpre oito mandados de prisão preventiva, assim como 13 de busca e apreensão, expedidos pelo STF. Os estados onde a operação ocorre são Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Sergipe.

Veja imagens dos atos de vandalismo:

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 2

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 10

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 8

Milhares de pessoas tomaram a EsplanadaIgo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 9

Extremistas subiram na cúpula do CongressoIgo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 5

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 1

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 3

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 6

As faixas eram por “intervenção”Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 4

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem as instalacoes do Congresso nacional 7

Igo Estrela/Metrópoles

Os fatos investigados constituem, inicialmente, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações seguem, e a Operação Lesa Pátria se tornou permanente, com atualizações periódicas quanto ao número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

HistóricoNa primeira fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada em 20 de janeiro, a PF prendeu os bolsonaristas Renan da Silva Sena; Ramiro Alves da Rocha, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros; Soraia Baccioci; Randolfo Antonio Dias; além de uma quinta pessoa, que não teve a identidade nem o local de prisão divulgados.

Na segunda etapa da força-tarefa, no último dia 23, policiais prenderam, em Uberlândia (MG), o extremista que aparece em vídeos destruindo um relógio histórico — trazido ao Brasil em 1808 —, no Palácio do Planalto.

Peritos da Polícia Federal avaliam estragos após ataques terroristas

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 10

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 4

A tentativa era dar um golpe de EstadoBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 9

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 17

O plenário da Corte ficou completamente destruídoBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 11

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 12

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 13

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 14

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 15

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 16

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 18

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 19

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 20

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 21

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STFBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 22

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 23

Os vidros do STF foram destruídosBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 8

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 7

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 6

Bombas de gás foram usadas pela polícia judicial para tentar conter manifestantesBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 2

-Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 3

Breno Esaki/Especial MetrópolesBreno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 5

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Polícia Federal faz perícia em todas as dependências do STF e coletam digitais em objetos encontrados para identificar envolvidos 1

Breno Esaki/Especial Metrópoles

Na terceira fase, houve dois extremistas presos em Minas Gerais; um em Santa Catarina; um no Paraná; e outro no Espírito Santo. Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estava entre os alvos de mandado de busca e apreensão cumpridos no DF e no Rio de Janeiro. Ele participou dos atos terroristas.

Entre os presos da fase, deflagrada em 27 de janeiro, estavam os mineiros Marcelo Eberle Motta e Eduardo Antunes Barcelos — advogado que trabalha como coordenador da assessoria jurídica da Santa Casa de Misericórdia de Cataguases (MG).

Outra presa na operação foi Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, 67, conhecida como Dona Fátima de Tubarão. Em 8 de janeiro, um vídeo em que ela aparece durante a invasão ao Palácio do Planalto viralizou nas redes sociais. “É guerra. Vamos pegar o Xandão agora”, gritou, em referência ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Batalhão de Choque em confronto com manifestantes golpistas

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 18

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 27

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 20

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 26

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 2

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 3

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas invadem e destroem o palacio do planalto

Bolsonaristas invadem e ocupam prédio público durante ataques em 8 de janeiro de 2023Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas invadem e destroem o palacio do planalto

Imagem de janela quebrada mostra tropa militar em formação durante ataques de 8/1/2023Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 21

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 22

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 23

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 25

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 35

Manifestantes tomaram a Praça dos Três PoderesIgo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 32

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 28

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas invadem e destroem o palacio do planalto

Vidro de prédio quebrado durante atos de 8 de janeiro de 2023Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsoanristas terrorismo invadem e destroem o palacio do planalto 31

Igo Estrela/Metrópoles

manifestantes bolsonaristas invadem e destroem o palacio do planalto

Esplanada dos Ministérios ficou tomada por golpistasIgo Estrela/Metrópoles

Na quarta etapa, a PF prendeu um dos alvos em Rio Verde (GO). Lucimário Benetido Camargo, conhecido como Mário Furacão, é empresário e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município. O segundo preso foi o ex-candidato a deputado estadual de Rondônia William Ferreira da Silva, conhecido como “Homem do Tempo”.

Na fase mais recente, a corporação teve policiais militares do Distrito Federal como alvos. As equipes cumpriram três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e de seis de busca e apreensão.

Os alvos foram: ocoronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do comando-geral da PMDF; o major Flávio Silvestre de Alencar, investigado por liberar o acesso dos extremistas ao STF; e o tenente Rafael Pereira Martins.