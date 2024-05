PF identificou troca de mensagens entre ex-PM assessor de Brazão e chefe de gabinete de Segurança no RJ

A Polícia Federal identificou trocas de mensagens entre o policial militar aposentado Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, e o coronel Fábio Villela Pinho, atual chefe de gabinete do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos. Essas mensagens foram encontradas no celular de Fonseca durante uma busca e apreensão em março, no contexto das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Peixe, o ex-PM era assessor de Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ e um dos acusados de envolvimento no crime. Ele foi preso na quinta-feira (9). Embora o coronel Pinho não esteja sob investigação, as mensagens foram incluídas em um relatório complementar da PF para evidenciar a extensa rede de contatos da organização criminosa investigada.

O advogado de Fonseca, Gabriel Habib, expressou surpresa com a prisão de seu cliente, ressaltando que ele não era alvo de investigação e não havia elementos concretos contra ele. Em nota, o oficial afirmou que não mantinha uma relação de amizade com o PM, esclarecendo que a conversa se deu em um contexto profissional. A PF encontrou ao menos três conversas entre Peixe e Pinho, sendo a primeira em outubro do ano passado, quando o PM pediu ajuda em um caso de lesão corporal. Em janeiro, o coronel enviou uma mensagem de feliz ano novo com sua nomeação para a chefia de gabinete. Antes da busca e apreensão em março, Peixe solicitou orientação sobre um depósito de gás em Mangaratiba.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA