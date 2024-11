PF incinera quase oito toneladas de pó usado no Daime apreendido em Coité

Policiais federais e militares incineraram quase oito toneladas de pó de “mimosa hostilis”, conhecida como “jurema negra”, nesta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Federal (PF), a droga foi apreendida no âmbito da Operação Roots, deflagrada no dia 10 de outubro em Conceição do Coité, na região sisaleira, além da cidade de Navegantes, em Santa Catarina.

Foto: Divulgação / Polícia Federal

Na ocasião, duas pessoas, de uma mesma família, foram presas acusadas de tráfico internacional da jurema negra. O pó, produzido na trituração da casca da planta, contém dimetiltriptamina (DMT), uma substância psicodélica e alucinógena, também conhecido como “molécula de espírito”, sendo o princípio ativo da mistura do ayahuasca, usada nos rituais do Santo Daime.

As quase oito toneladas da substância foram levadas em dois caminhões para serem incineradas, após autorização da Justiça Federal em Feira de Santana. Colaboraram na ação a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental – COPPA/PM/BA.