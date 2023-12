PF indicia influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas

Fisiculturista prestou depoimento nesta 2ª (18.dez); além dele, outras duas pessoas estão sendo investigadas

Renato Cariani é sócio Anidrol, investigada pelo desvio de insumos químicos para produção de drogas reprodução/Instagram

PODER360 19.dez.2023 (terça-feira) – 0h02



A Polícia Federal indiciou o influenciador Renato Cariani nesta 2ª feira (18.dez.2023) por tráfico equiparado de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O atleta de fisiculturismo já havia prestado depoimento no período da tarde na sede da PF em São Paulo.

Cariani confirmou o indiciamento em publicação nos seus stories do Instagram. Disse que sua reputação foi “assassinada” pela cobertura do caso na mídia. Além dele, a sócia da Anidrol, Roseli Dorth, e Fábio Spinola também foram indiciados. As informações são do portal g1.

“A minha reputação foi totalmente assassinada através, principalmente, da imprensa e dos canais abertos. Eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles, entendo que a capa e o título é o que vende […] mas quem fica com as consequências sou eu.”

Segundo a PF, o crime de tráfico equiparado se deu porque, segundo as investigações, Cariani não esteve envolvido diretamente com drogas, mas com os insumos químicos para a produção dos entorpecentes. Dorth estaria sendo investigada por transações suspeitas, enquanto Spinola também estaria envolvido no núcleo. Ele é amigo próximo de Cariani.

O Ministério Público reiterou o pedido de prisão preventiva para Cariani, mas a Justiça voltou a negar a detenção. Renato Cariani responde em liberdade.

ENTENDA A PF, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPSP (Ministério Público de São Paulo) e a Receita Federal deflagraram na última 3ª feira (12.dez.2023) a operação Hinsberg, que investiga o desvio de produtos químicos para a produção de drogas. O alvo seria a empresa Anidrol, que tem como sócio o influenciador fitness Renato Cariani.

Endereços da empresa de produtos químicos e do influenciador foram alvos de busca e apreensão em São Paulo. A operação realizou 18 desses mandados em 7 municípios nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Segundo as autoridades, o grupo emitia notas fiscais fraudulentas em nome de empresas licenciadas, 60 dessas transações foram identificadas em 1 ano de investigação.

A denúncia foi feita pelas farmacêuticas cujos nomes estavam vinculados à compra dos insumos. Elas foram ouvidas pela Receita Federal e indicado que a empresa investigada não consta na sua relação de fornecedores. A PF investiga movimentações do grupo de 2014 a 2020. Os envolvidos responderão por tráfico, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro.

Teriam sido expedidos 4 mandados de prisão com base na reiteração delitiva, diante dos 60 casos de notas fraudulentas confirmadas. De acordo com a PF, os pedidos foram ratificados pelo MPF (Ministério Público Federal), mas foram indeferidos pela Justiça.

Ao todo, 12 toneladas de produtos químicos foram desviados, com um valor aproximado de R$ 6 milhões. Fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila estão na lista de componentes, cujo uso corresponde ao refino e adulteração de 19 toneladas de crack e de cocaína.

QUEM É RENATO CARIANI Empresário e atleta, Renato Cariani é um influenciador fitness brasileiro com mais de 7,3 milhões de seguidores no Instagram. Em seu site, ele oferece cursos de temas como musculação, nutrição, investimentos, inglês. Além da Anidrol, Cariani também é sócio da marca de suplementos Supley.

Sua presença nas redes sociais e programas de emagrecimento contaram com personalidades como o apresentador do SBT Danilo Gentili. Em 2022, o influenciador realizou uma live no seu canal de podcast onde recebeu Jair Bolsonaro (PL), então presidente. A transmissão contou com a presença de Paulo Muzy, outro influenciador do ramo.