PF inicia testes para novo posto de emissão de passaportes no shopping Market Place

A Polícia Federal iniciou os testes nesta terça-feira (10) de um novo posto de emissão de passaportes localizado no shopping Market Place, situado na zona sul de São Paulo. Embora a inauguração ainda não tenha uma data definida, a expectativa é que o local atenda a uma alta demanda, considerando que a área é um importante centro comercial. O novo posto será instalado na alameda de serviços do shopping, no andar -1, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Atualmente, o posto mais próximo para a emissão de passaportes está no shopping Ibirapuera, em Moema, o que torna essa nova opção bastante conveniente para os moradores da região.

Atualmente, São Paulo conta com várias unidades da Polícia Federal para a emissão de passaportes. Entre os locais disponíveis estão a Superintendência Regional da Polícia Federal, localizada na Rua Hugo D’Antola, na Lapa, e outros shoppings como o Eldorado, Ibirapuera, Mooca, West Plaza e Santana Parque. Após a abertura do novo posto no Market Place, os cidadãos poderão agendar a emissão de passaportes através do site da Polícia Federal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira