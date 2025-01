PF mapeia US$ 500 mi em bens de filho de ditador da Guiné; veja itens

A Polícia Federal lista em um relatório os gastos de cerca de US$ 500 milhões em bens de luxo comprados pelo vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mangue.

Como mostrou a coluna, Teodorin, filho de Teodoro Obiang, ditador da Guiné Equatorial, foi indiciado pela PF e denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro.

No relatório final da investigação, a PF lista todos os bens adquiridos por ele entre os anos de 2000 e 2015 em vários países cm dinheiro cuja origem seria ilícita.

São quadros de pintores renomados como Henri Matisse, Edgar Degas e Renoir, imóveis em diversos países, um avião, iates, objetos do cantor Michael Jackson e itens da coleção pessoal de Ives Saint Laurent’s.

O item mais caro da lista é um iate avaliado em US$ 150 milhões, seguido de outro barco avaliado em US$ 100 milhões.

As informações foram coletadas por meio de processos de cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos, França, Suíça e Portugal. Os investigadores também encontraram registros em fontes abertas da gastança de Teodorin.

A investigação contra ele no Brasil foi aberta em 2018, concluída em julho do ano passado e encaminhada à Justiça Federal de São Paulo. O objeto inicial da apuração era a compra, em 2007, de uma cobertura de luxo no bairro dos Jardins, em São Paulo, por R$ 15,6 milhões.

Em setembro de 2018, após Teodorin tentar utilizar o passaporte diplomático para entrar no Brasil em posse de US$ 1,4 milhão em dinheiro e cerca de US$ 15,4 milhões em relógios de luxo, a PF expandiu a apuração.

A PF concluiu que os valores utilizados tanto na compra do imóvel como para adquirir os bens de luxo têm origem ilícita em crimes praticados por ele na Guiné Equatorial.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Filho de ditador da guiné Equatorial indiciado pela Polícia federal Teodoro Nguema Obiang Mangue/Divulgação 2 de 4 Teodoro Nguema Obiang Mangue/Divulgação 3 de 4 Embassy of Equatorial Guinea 4 de 4 Embassy of Equatorial Guinea

A investigação aponta para possíveis desvios enquanto Teodorin ocupava cargos no governo do pai. Antes de ser vice-presidente, ele ocupou o posto de ministro da Agricultura e Florestas.

Entre 2007 e 2011, por exemplo, a renda anual como ministro era de US$ 100 mil e empresas em seu nome receberam cerca de US$ 60 milhões. Os gasto de Teodorin, no entanto, alcançaram no período US$ 130 milhões, de acordo com dados obtidos pela PF.

Embora não fosse alvo da PF, as compras realizadas por Teodorin no exterior foram citadas pela PF como indício da reincidência do filho do ditador no crime de lavagem e do uso de dinheiro provenientes em desvios no seu país natal.

Nos EUA, por exemplo, as autoridades americanas confiscaram um imóvel de luxo que seria de Teodorin avaliado em US$ 30 milhões, a aeronave e relíquias do cantor Michael Jackson.

Na França, Teodorin foi condenado em 2017, e teve a sentença confirmada nas cortes superiores em 2020, por lavagem de dinheiro na compra de um imóvel de luxo em Paris por cerca de 25 milhões de euros.

Além dos imóveis na França e EUA, da cobertura adquirida em São Paulo e os itens de luxo apreendidos em Viracopos, a PF cita uma série de bens comprados no exterior.

Procurada, a Embaixada da Guiné Equatorial no Brasil não retornou aos contatos da coluna feitos por email e ligação telefônica.

Veja abaixo a lista completa: