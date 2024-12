PF oferece delação premiada a vereador eleito em Campo Formoso que jogou dinheiro pela janela

A Polícia Federal (PF) ofereceu um acordo de colaboração premiada ao vereador eleito Francisco Nascimento (União), mais conhecido como Francisquinho, investigado em um esquema de desvio de emendas parlamentares. O parlamentar foi flagrado jogando uma sacola com dinheiro pela janela no momento de sua prisão.

A oferta foi apresentada durante um depoimento realizado na última segunda-feira (16), em Salvador, no âmbito da Operação Overclean. Segundo o Metrópoles, Francisquinho permaneceu em silêncio durante toda a oitiva e recusou a proposta de colaboração feita pela PF.

Os advogados do vereador eleito e de outros investigados descartaram, por ora, a possibilidade de qualquer delação por parte dos envolvidos, alegando que investigação ainda é recente, e é necessário que todos os detalhes do caso sejam conhecidos antes de se considerar qualquer acordo de colaboração premiada.

Eleito em 2024 vereador pela cidade de Campo Formoso, no interior da Bahia, Francisquinho é primo do líder do União Brasil na Câmara, o deputado baiano Elmar Nascimento.

A Operação Overclean, que teve como alvo a Allpha Pavimentações e Serviços de Construções Ltda foi deflagrada pela Polícia Federal na última terça-feira (10), para investigar desvios de emendas parlamentares no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).