PF ouvirá representantes do X no Brasil após Musk desafiar Moraes

9.abr.2024 (terça-feira)



A PF (Polícia Federal) ouvirá os representantes do X (antigo Twitter) no Brasil nos próximos dias. A corporação investigará as falas do bilionário e dono da rede social X, Elon Musk, contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O Poder360 apurou que, depois de reunir todas as publicações e elencá-las, a PF se prepara para as oitivas. O inquérito, aberto pela corporação, será conduzido pelo Departamento de Inteligência Policial de Brasília. O escritório do X fica em São Paulo.

A investigação instaurada pela PF faz parte da decisão do ministro do STF de incluir Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, protocolado em julho de 2021, que investiga grupos por conduta contra a democracia.

Os investigadores trabalham para encontrar medidas alternativas para avançar nas investigações com celeridades. A maioria das práticas usadas pela PF, como quebra de sigilos e convocação para depoimentos, não poderá ser utilizada neste caso.

ESCALADA DO TOM Musk voltou a criticar Moraes em uma sequência de tweets na noite de 2ª feira (8.abr). O bilionário disse que o ministro se tornou “o ditador do Brasil” porque colocou Lula “em uma coleira” e que “deve ser julgado por seus crimes”.

“Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira”, escreveu.

O dono do X ainda afirmou que o ministro do STF “tirou Lula da prisão” e “colocou o seu dedo na balança para eleger” o presidente. “A próxima eleição será fundamental”, disse.

Em outro tweet, Musk disse que Moraes “é o ditador (obviamente) não eleito do Brasil”.

MUSK X MORAES Alexandre de Moraes determinou no domingo (7.abr) a inclusão do dono do X como investigado no inquérito das milícias digitais, protocolado em julho de 2021 e que investiga grupos por condutas contra a democracia.

O ministro também abriu um novo inquérito para apurar a conduta de Elon Musk. O magistrado quer que se investigue o crime de obstrução à Justiça, “inclusive em organização criminosa e em incitação ao crime”.

No sábado (6.abr), Elon Musk perguntou por que o ministro Alexandre de Moraes “exige tanta censura no Brasil”. O empresário respondeu uma publicação do ministro no X de 11 de janeiro.

O comentário de Musk veio na sequência de acusações feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger na 4ª feira (3.abr). Segundo Shellenberger, o ministro tem “liderado um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Os comentários críticos escalaram o tom e Musk disse que pensa em fechar o Twitter no Brasil e que divulgará as exigências de Moraes que violam leis. Ele também chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”, dizendo que ele deveria “renunciar ou sofrer um impeachment”.

TWITTER FILES BRAZIL Na 4ª feira (3.abr), o jornalista norte-americano Michael Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Shellenberger criticou especificamente o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes criticando-o por “liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”. Segundo ele, Moraes emitiu decisões pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de “Twitter files – Brazil” em referência ao “Twitter files” originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicavam como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do candidato à presidência do país Joe Biden.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material, no entanto, o empresário escalou críticas a Moraes durante alguns dias.

