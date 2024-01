PF passa a adotar “cisgênero” e “transgênero” em dados oficiais

A Polícia Federal (PF) passou a incluir os termos “transgênero” e “cisgênero” na lista de dados de pessoas que prestam depoimento à corporação, como no caso de testemunhas e investigados. As classificações agora são formalmente usadas em oitivas e em documentos oficiais, em alinhamento com as diretrizes adotadas pelo governo Lula para políticas LGBTQIA+.

Ainda desconhecidos de grande parte da população, os termos seguem acompanhados de explicações feitas pela própria PF. A identificação também inclui o campo “orientação sexual”, no qual os depoentes são classificados em campos como “heterossexual” e “homossexual”.

“Identidade de gênero homem (cisgênero; se identifica com o gênero do nascimento), orientação sexual heterossexual, nacionalidade

brasileira”, diz o modelo adotado pela PF, com a explanação entre parênteses.

No caso de transgêneros, a PF inclui a explicação de que a pessoa não se identifica com o gênero do sexo de nascimento.

pf lula genero (1) (1)

Polícia Federal incluiu classificação “cisgênero” e “transgênero” em documentos oficiais Reprudução

Lula anuncia Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça 21

Linguagem neutra foi adotada em cerimônias no Planalto no governo Lula Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

premio feminina (1)

No final de 2023, prêmio “atleta feminina” para gamer Nicolas gerou protestos da oposição Reprodução

De acordo com fontes da PF, a medida vai ao encontro da política estabelecida por Lula para pautas LGBTQIA+. Desde janeiro, o governo também passou a usar o termo “todes” em cerimônias oficiais. A expressão é utilizada como espécie de “pronome neutro” para se referir a quem não se identifica nem com o gênero masculino nem com o feminino.

Em 2021, em movimento oposto, o então presidente Jair Bolsonaro chegou a proibir o uso do pronome neutro em projetos culturais que fossem financiados pela Lei Rouanet.

Nome social Em 2016, um decreto assinado por Dilma Rousseff estabeleceu, no âmbito da administração pública federal, o uso do “nome social”, pelo qual travestis ou transexuais se identificam. A medida foi celebrada pelo movimento LGBTQIA+.

Recentemente, a escolha de Nicolas Niederauer como “atleta feminina 2023” em uma das mais importantes premiações do mundo dos games virou alvo de críticas da oposição no Congresso Nacional. Os parlamentares argumentam ser injusto que pessoas nascidas homens disputem na mesma raia que mulheres sob alegação de se identificarem com o gênero feminino.

Em 2023, o empresário Elon Musk, dono do “X” [ex-Twitter], afirmou que a plataforma considerava os termos “cis” e “cisgênero” como calúnia. Na ocasião, o bilionário foi acusado de “transfobia” por segmentos simpáticos à causa.