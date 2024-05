PF pede novo inquérito contra Chiquinho Brazão no caso Marielle

Corporação diz que encontrou indícios de desvio de recursos de emendas parlamentares para “obtenção de vantagens indevidas”

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) foi denunciado pelo MP como um dos mandantes do assassinato de Marielle Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados – 13.set.2023

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 1h07



A PF (Polícia Federal) pediu na 5ª feira (23.mai.2024) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um novo inquérito contra o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), que está preso em função das investigações sobre o assassinato, no Rio, da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

No pedido enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a PF diz que encontrou indícios de desvio de recursos de emendas parlamentares para “obtenção de vantagens indevidas” pelo deputado.

Os indícios foram encontrados em celulares e computadores aprendidos pela PF durante a operação na qual Chiquinho, seu irmão, Domingos Brazão, que é conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro), e o ex-delegado de Polícia Civil Rivaldo Barbosa foram presos, em março, pela acusação de participar do assassinato de Marielle.

RAZÕES “Ante a eloquência dos indícios de crimes contra a administração pública possivelmente praticados por parlamentares federais no exercício de seus respectivos mandatos, se mostra necessária a autorização de abertura de inquérito para apuração de tais condutas junto a este STF”, escreveu a Polícia Federal.

O pedido de abertura do inquérito será analisado por Moraes. Não há data prevista para a decisão.

A Agência Brasil procurou a defesa de Chiquinho Brazão e aguarda reposta.

Com informações da Agência Brasil.