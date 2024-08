PF prende empresário líder de entidade fundada por Doria

O empresário Patrick Burnett, presidente do Lide Inovação, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (28/8) por suspeita de fraudes financeiras. O Lide é um grupo empresarial fundado pelo ex-governador de São Paulo João Doria e presidido por um filho de Doria, João Doria Neto.

A Polícia Federal no estado de São Paulo prendeu Patrick Burnett e outros 13 suspeitos de movimentarem ilegalmente R$ 7,5 bilhões em fraudes financeiras. Burnett é creditado pelo Lide Inovação, um dos braços do Lide, como presidente. O cargo do empresário foi destacado em um informativo semanal do Lide em maio. “O empresário Patrick Burnett é o novo presidente do Lide Inovação e passa a integrar o Comitê de Gestão do Lide”, afirmou a newsletter.

No site do Lide, o presidente do Lide Inovação consta como curador do evento “Avanços tecnológicos facilitando a vida das pessoas”, uma das edições do “Seminário Lide”. O evento acontecerá nas próximas três semanas.

Fundado pelo ex-governador de São Paulo João Doria em 2003, o Lide se define como defensor da “defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada”. Atualmente, Doria é “co-chairman” da entidade empresarial, que é comandada atualmente por seu filho João Doria Neto. Para integrar o Lide, empresas precisam faturar no mínimo R$ 200 milhões por ano.

Receba o conteúdo da coluna no seu WhatsApp

Siga a coluna no Instagram

Siga a coluna no Twitter