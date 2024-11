PF prende grupo do PCC que usa Airtags para rastrear cocaína em casco de navio

Polícia Federal desmantelou, nesta quinta-feira (7), uma organização criminosa envolvida no tráfico de cocaína, com vínculos ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O grupo utilizava dispositivos Airtags para monitorar a localização da droga, que estava escondida em cascos de navios no Porto de Santos. Nos últimos dez meses, a quadrilha conseguiu traficar mais de uma tonelada da substância, empregando mergulhadores para ocultar a carga e assegurar sua localização durante o transporte para países como Espanha, China e Coreia do Norte. A operação, denominada Taeguk, resultou na emissão de dez mandados de prisão e na realização de buscas em 39 locais em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Maranhão. Seis indivíduos foram detidos, enquanto quatro permanecem foragidos. Entre os principais alvos da investigação estão Marcel Santos da Silva e Juan Santos Borges Amaral, que foram identificados após a apreensão de 100 quilos de cocaína na Coreia do Sul.

Além das prisões, a Polícia Federal conseguiu estabelecer conexões entre a quadrilha e várias apreensões de drogas em diferentes nações. Durante a investigação, foi descoberto um entreposto utilizado pelos membros do grupo, o que indica uma estrutura organizada para o tráfico internacional. O juiz responsável pelo caso enfatizou a seriedade dos crimes cometidos e os riscos associados a novas atividades ilícitas. Os indícios sugerem que a quadrilha estava planejando novas remessas de cocaína, o que aumenta a preocupação das autoridades sobre a continuidade das operações do grupo. A ação da Polícia Federal é um passo significativo no combate ao tráfico de drogas e na desarticulação de redes criminosas que operam em nível internacional.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA