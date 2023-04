PF prende passageiros com documentos falsos e droga em tubos de cosméticos no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal (PF) prendeu, em ações distintas durante o feriado prolongado de Páscoa, sete passageiros com documentos falsos e drogas nas bagagens. Os casos ocorreram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No primeiro, policiais federais detiveram um casal de estrangeiros que tentou embarcar para Newark, nos Estados Unidos, com uma criança de colo, por apresentarem passaportes canadenses falsos. Em outro caso, na sexta-feira, 7, um passageiro alemão tentou passar pelo controle migratório com três quilos de cocaína escondidos em fundos falsos de uma pasta de documentos. O suspeito tinha como destino a cidade de Zurique, na Suíça. Já no sábado, 8, foram presos três passageiros com droga. Um homem, nacional da Nigéria, foi detido por policiais federais, que fiscalizam as bagagens despachadas com auxílio de cães farejadores, na posse de 43 tubos de cosméticos contendo cocaína diluída. O volume da droga somou mais de 17 quilos. A mesma equipe da PF flagrou um brasileiro, que iria para Délhi, na Índia, com mais de dois quilos de cocaína em fundos falsos da bagagem. Utilizando quase o mesmo método, outra passageira, também brasileira, levava mais de quatro quilos de cocaína. Ela pretendia embarcar para Luanda, em Angola. O último episódio foi registrado no domingo, 9, quando policiais foram acionados por servidores, que operam os aparelhos de raio-x, em razão das imagens revelarem algo escondido nas estruturas da bagagem de mão de uma passageira, nacional da Letônia, que pretendia embarcar para os Emirados Árabes. Após breve avaliação, foi feito um pequeno furo na lateral da mala suspeita, onde foi localizado três quilos de cocaína.

