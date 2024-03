PF prende suspeito de integrar bando que pregava automutilação e morte

São Paulo — A Polícia Federal prendeu na quarta-feira (28/2), em Taubaté, no interior de São Paulo, um homem suspeito de fazer parte de um bando que, pela internet, estimulava crianças e adolescentes a praticarem automutilação, violência contra animais e até mesmo homicídios.

Segundo a PF, o suspeito tinha contra si um pedido de prisão preventiva expedido neste mês pela Justiça do Espírito Santo. Foi possível chegar até o foragido após consulta em bancos de dados da instituição.

A polícia afirma que o homem é suspeito de integrar uma organização criminosa que, por meio de um servidor de rede social, obrigava crianças e adolescentes a praticaram violência contra si mesmos e os outros.

De acordo com a PF, as investigações mostraram que o homem e os comparsas exigiram que uma adolescente praticasse automutilação, escrevendo o nome do grupo da rede social em seu próprio corpo.

A apuração da polícia mostra também que o bando praticava maus tratos e tortura contra animais. Os bandidos planejavam, ainda, matar uma pessoa em situação de rua e transmitir ao vivo o crime pela internet.