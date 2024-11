PF prende suspeitos de planejar assassinato de Lula, Alckmin e Moraes

Nesta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Contragolpe com o objetivo de desarticular a organização criminosa suspeita de planejar um golpe de estado para impedir a posse de Lula em janeiro de 2023 e impedir as atividades judiciais no país.

O grupo havia planejado uma ação denominada ‘Punhal Verde e Amarelho’, com a finalidade de matar o presidente eleito Lula e o seu vice Geraldo Alckmin no dia 15 de dezembro de 2022, de acordo com informações da Polícia Federal.

Na hipótese de o Golpe de Estado ser efetivado, o plano incluía a execução de um ministro do STF que estava sendo monitorado regularmente.

Segundo informações do g1, a operação prendeu cinco suspeitos com o aval do Supremo Tribunal Federal: quatro militares das forças especiais do Exército e um policial federal.

Os fatos investigados neste momento se enquadram nos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e organização criminosa.