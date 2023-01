PF prende terceira pessoa por financiamento de vandalismo no DF

A Polícia Federal prendeu Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, assessor parlamentar do deputado estadual Filippe Poubel (PL-RJ). Carvalho foi exonerado do cargo e é investigado pela PF por financiamento e organização dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, no dia 8 de janeiro. Carvalho estava foragido e foi preso nesta quinta-feira, 19, no Espírito Santo. Ele passou o último fim de semana em Guarapari, no litoral do Estado, e tinha dito que se apresentaria à PF na segunda, 16, mas não cumpriu a promessa. CVC foi encontrado em uma pousada no município de Guaçuí. Pelos mesmos crimes, a PF já havia detido Elisângela Cunha Pimentel Braga e o subtenente do Corpo de Bombeiros Roberto Henrique de Souza Júnior. O militar foi preso na manhã de segunda-feira em casa, na cidade de Campos Norte, Rio de Janeiro. E Elisângela se entregou à PF em Campos do Goytacazes, também no Rio de Janeiro, no mesmo dia. Segundo a investigação, ela arrecadou dinheiro e repassou para pessoas envolvidas nos atos de vandalismo

*Com informações da repórter Paula Lobão