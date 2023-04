PGDF homenageia 48 personalidades por serviços prestados na capital

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) homenageou, nesta quarta-feira (26/4), 48 personalidades de Brasília pelos serviços prestados à sociedade. A cerimônia de outorga ocorreu no Palácio do Buriti, com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A Medalha Mérito da Procuradoria-Geral do DF foi instituída com a finalidade de homenagear servidores, autoridades, procuradores e profissionais pelos relevantes e excepcionais serviços prestados, em âmbito nacional ou internacional, ao órgão, à advocacia pública ou à sociedade civil. Pode ser concedida também a instituições civis ou militares.

PGDF medalhas

Medalhas foram entregues para 48 personalidades do DFRenato Alves/ Agência Brasília

Ibaneis e Ludmila Lavocat

O governador Ibaneis Rocha e a procuradora-geral do DF, Ludmila LavocatRenato Alves/ Agência Brasília

Marcelo Cunha recebeu a medalha

O diretor administrativo do Biotic, Marcelo Cunha, recebeu a homenagemRenato Alves/ Agência Brasília

A procuradora-geral do DF, Ludmila Lavocat, celebrou o momento. “Essa medalha homenageia as personalidades que atuaram na defesa do interesse do Distrito Federal. Tanto em nível nacional como internacional. É um sentimento de muita emoção fazer essa entrega à essas personalidades que atuaram pela celeridade, segurança e efetividade de processos no DF”, afirmou.

“A medalha de honra ao mérito representa muito para mim. É um reconhecimento pelas contribuições realizadas em prol da população do Distrito Federal nos últimos anos. Continuarei me dedicando integralmente a essa missão enquanto puder”, comentou o diretor administrativo do Biotic da Terracap, Marcelo Cunha, agraciado com a medalha.

Veja a lista de homenageados:

Antônio Augusto Brandão de Aras

Procurador-Geral da República

Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes

Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal

de Justiça

Luis Felipe Salomão

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e

Corregedor Nacional de Justiça

Raul Araújo Filho

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Ricardo Villas Bôas Cueva

Minstro do Superior Tribunal de Justiça

Luiz Alberto Gurgel de Faria

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Emmanoel Pereira

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho –

aposentado

Roberto Ferreira Rosas

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral – aposentado

José Amilcar de Queiroz Machado

Desembargador Presidente do Tribunal Regional

Federal da 1ª Região

Ângela Maria Catão Alves

Desembargadora do Tribunal Regional Federal

da 1ª Região – aposentada

Néviton de Oliveira Batista Guedes

Desembargador Corregedor Regional do Tribunal

Regional Federal da 1ª Região

Wilson Alves de Souza

Desembargador do Tribunal Regional Federal

da 1ª Região

Ângelo Canducci Passareli

Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal e dos Territórios

Maria Ivatônia Barbosa dos Santos

Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios

Mário-Zam Belmiro Rosa

Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios

Rômulo de Araújo Mendes

Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios

Jaqueline Ângela da Silva

Deputada Distrital

João Alves Cardoso

Deputado Distrital

Roosevelt Vilela Pires

Deputado Distrital

Lucilene Maria Florêncio de Queiroz

Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal

Hélvia Miridan Paranaguá Fraga

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

José Itamar Feitosa

Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal

Ney Ferraz Júnior

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e

Administração do Distrito Federal

Juliana Monici Souza Pinheiro

Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal

Márcio Wanderley de Azevedo

Consultor Jurídico do Distrito Federal

Alexandre Vitorino Silva

Consultor Jurídico Adjunto do Distrito Federal

Marcelo Ribeiro Alvim

Secretário Adjunto da Fazenda do Distrito Federal

Kaline Gonzaga Costa

Diretora de Novos Negócios da Terracap

Marcelo Martins da Cunha

Diretor de Administração e Finanças da BIOTIC

Lenda Tariana Dib Faria Neves

Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

Seccional do Distrito Federal

Hugo de Pontes Cezario

Procurador-Geral Adjunto do Consultivo da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Léo Ferreira Leoncy

Procurador-Chefe de Defesa da Constitucionalidade

da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Tatiana Ferreira Tamer Lyrio

Procuradora-Chefe da Câmara de Mediação e Conciliação da

Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Renata Andrea Carvalho de Melo

Procuradora-Chefe do Contencioso em Matéria de Saúde

Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Daniela Almeida de Carvalho

Procuradora-Chefe do Contencioso em Matéria de Pessoal de

Segurança Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Luciano Tenório de Carvalho

Procurador-Chefe das Ações Tributárias da Procuradoria-

Geral do Distrito Federal

Mário César Lopes Barbosa

Subprocurador-Geral do Distrito Federal – in memorian

Cristiana De Santis Mendes de Farias Mello

Procuradora do Distrito Federal

Gustavo Assis de Oliveira

Procurador do Distrito Federal

Jorge Octávio Lavocat Galvão

Procurador do Distrito Federal

Luciano Araújo de Castro

Procurador do Distrito Federal

Leisa Sarmento Barbosa

Servidora Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Ismael Rogério Araújo Barbosa

Servidor Público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Geórgia Coutinho dos Santos

Servidora Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Érica Yaeko Inada

Servidora Pública da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Pedro Guilherme Rodrigues Alves Martins

Servidor Público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Bruno Coelho Moreira

Servidor Público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Cláudio Wladimir de Oliveira

Servidor Público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal