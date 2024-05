PGR arquiva pedido de Dallagnol para investigar Lewandowski e Pimenta

O documento diz que os ministros abusaram da autoridade ao pedir investigação de perfis que compartilharam supostas fake news sobre o RS

O procurador-geral, Paulo Gonet, disse que o pedido não tem elementos suficientes para abrir uma investigação no órgão contra as atividades dos ministros Alejandro Zambrana/Secom/TSE

PODER360 17.mai.2024 (sexta-feira) – 21h23



A PGR (Procuradoria Geral da República) arquivou a notícia-crime apresentada pelo ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) que pedia que os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) fossem investigados por abuso de autoridade ao acionar a PF (Polícia Federal).

A solicitação foi apresentada depois que Pimenta, então ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), pediu à PF (Polícia Federal), ligada ao Ministério da Justiça, que investigasse perfis que veicularam notícias falsas sobre as enchentes registradas no Rio Grande do Sul. Eis a íntegra da decisão (PDF – 345 kB) e do pedido (PDF – 408 kB).

Segundo Dallagnol, não haveria indícios de crimes nas publicações e a judicialização das mesmas interferiria na liberdade de expressão. Entre os perfis investigados, estão os do influenciador Leandro Ruschel e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, entretanto, o pedido não tem elementos suficientes para motivar a abertura de uma investigação contra as atividades dos ministros. Ele também afirmou que as postagens são “duvidosas” e “capazes de gerar pânico na população e desmobilizar doações e resgates, além de potencialmente atingir a honra de autoridades públicas, situações que possuem repercussão criminal”.

“Importante ressaltar que a possibilidade de responsabilizar agentes por conteúdos ilícitos divulgados é decorrência da própria liberdade de expressão, pautada na vedação do anonimato“, disse Gonet.

FAKE NEWS SOBRE O RS Na 5ª feira (16.mai), Eduardo Bolsonaro se reuniu com Lewandowski, junto à presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados), Caroline Del Toni (PL-SC).

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro teria dito que não partiu dele a iniciativa de investigar integrantes do Legislativo ou internautas, mas que atendeu um pedido de Pimenta.

“O governo Lula conta com ministros altamente ideológicos como Paulo Pimenta, que pretendem aniquilar a oposição censurando todos os críticos de Lula sob a esfarrapada desculpa de fake news”, disse em uma publicação nas redes sociais.

A CCJ aprovou em 14 de maio um convite a Pimenta para que ele explique a suposta censura à oposição por parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os congressistas querem que o ministro dê informações sobre o pedido de abertura da investigação pela suposta publicação de notícias falsas.