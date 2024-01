PGR demite funcionário investigado por mensagens sobre golpe

Antônio Rios Palhares foi alvo da Polícia Federal por troca de mensagens com empresários no WhatsApp

PODER360 10.jan.2024 (quarta-feira) – 7h35



A PGR (Procuradoria-Geral da República) demitiu um funcionário investigado por disseminação de mensagens antidemocráticas contra o STF (Supremo Tribunal Federal) pelo WhatsApp. Antônio Rios Palhares era funcionário comissionado e foi exonerado (íntegra – PDF – 140 kB) no começo deste mês. Segundo o portal de notícias UOL, Palhares já foi alvo de busca e apreensão da PF (Polícia Federal) por suposta troca de mensagens com empresários que teriam incitado um golpe de Estado no país.