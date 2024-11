PGR só deve denunciar Bolsonaro em fevereiro de 2025; entenda

O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas, fruto do relatório da Polícia Federal que evidenciou o planejamento de um golpe de estado, apenas deverá virar denúncia em fevereiro de 2025.

O prazo para a efetivação da denúncia por parte do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, se deve a extensão do documento produzido pela PF, com mais de 800 páginas, e que será apreciado em conjunto com investigações anteriores, como a da fraude nos cartões de vacina e a das joias sauditas, segundo informações do g1.

Outro ponto que pode adiar a denuncia é o recesso o recesso do poder Judiciário em dezembro.