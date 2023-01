PGR solicita investigação sobre Ibaneis após atos de vandalismo em Brasília

Governador do Distrito Federal foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por 90 dias; político emitiu nota e ressaltou respeito à decisão do magistrado

Alan Santos/PR – 25/03/2022

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias



A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou, nesta segunda-feira, 9, que um inquérito seja aberto para investigar a postura e eventual omissão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), durante os atos de vandalismo que ocorreram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no último domingo, 8. Além do pedido de investigação realizado pelo Ministério Público Federal, o político também foi afastado do cargo por 90 dias após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seu despacho, o magistrado afirmou que o emedebista foi “conivente” com os manifestantes que realizaram depredações dos patrimônios públicos e que as autoridades ignoraram a segurança na Praça dos Três Poderes. Por ser o governador, Ibaneis era o responsável por manter a área segura e também responde pela nomeação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. “Absolutamente nada justifica a existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal“, defendeu o ministro. Após a decisão, Ibaneis divulgou uma nota em que reafirma seu respeito à decisão de Moraes, posiciona-se de maneira contrária à radicalização dos protestos e ratifica que o Governo do Distrito Federal agiu de modo a evitar “todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público”.