Phellipe Brito busca apoio para Presidência da UPB com visitas pontuais e plano de divisão regional; entenda

O candidato pela presidência da União dos Prefeitos da Bahia (UPB) Phellipe Brito (PSD), atual prefeito do município de Ituaçu, declarou que realizara visitas pontuais pelo estado em busca de apoio no pleito a sua candidatura. Também declarou um plano de divisão regional para o Estado.

Em entrevista ao programa Achei Sudoeste no Ar, portal parceiro do Bahia Notícias, o gestor disse que tem feito visitas pontuais no interior do estado em busca de apoio para o pleito. Com base no diálogo e nas articulações, Brito adiantou que conta com um número crescente de aliados para vencer a disputa.