PIB de 2024 cresce de 2,5% para 3,2%, diz Fazenda

A projeção de crescimento da economia brasileira foi alterada de 2,5% para 3,2%, de acordo com o Boletim Macrofiscal, divulgado pelo Ministério da Fazenda nesta sexta-feira (13/9).

A reprojeção ocorreu após o Produto Interno Bruto (PIB) registrar alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024 (abril, maio e junho), frente ao primeiro trimestre deste ano.

O Boletim Macrofiscal é um relatório bimestral responsável por divulgar as projeções de curto e médio prazo para os indicadores de atividade econômica e de inflação, utilizados no processo orçamentário da União.

Haddad adiantou revisão do PIB Como adiantado pelo ministro Fernando Haddad, a ala econômica revisaria as expectativas para o PIB, com piso de crescimento de 3% em 2024. “Acredito que o piso de 3% já está praticamente contratado, o piso de 3% de crescimento, bastante consistente e com bom impacto na economia”, afirmou.

Até julho deste ano, a estimativa oficial do governo Lula (PT) sobre o PIB, inclusive presente no Orçamento de 2025, era de um crescimento de 2,5% no acumulado do ano.

Ao contrário da Fazenda, o mercado financeiro projeta um crescimento mais contido do país. Para os analistas consultados pelo Banco Central (BC) no Relatório Focus dessa segunda-feira (9/9), o Brasil terá PIB de 2,68% neste ano.

Projeções do setor produtivo As projeções de crescimento do setor produtivo também melhoraram, segundo o boletim.

Confira as novas estimativas da Secretaria de Política Econômica (SPE):

Agropecuária passou de -2,5% para -1,9%. A melhora no crescimento do PIB do setor está ligado a revisões para cima nas expectativas para colheita de milho, algodão e cana-de-açúcar e para o abate do ano. Indústria saiu de 2,6% para 3,4%. A guinada veio a partir da expansão projetada para a indústria de transformação e para a construção em 2024. Serviços também subiu, indo de 2,8% para 3,3%. Outras projeções para 2024 e 2025 2024

PIB real: 3,2% IPCA acumulado: 4,25% INPC acumulado: 4,10% IGP-DI acumulado: 3,80% 2025

PIB real: 2,5% IPCA acumulado: 3,40% INPC acumulado: 3,20% IGP-DI acumulado: 3,80%