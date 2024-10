Piloto baiano Bruno Jacob leva duas medalhas na França em circuito de Jet Ski

Esta foi a segunda etapa do mundial; final acontecerá na Espanha

Destaque nas competições internacionais, o baiano e Campeão Mundial de jet ski Bruno Jacob acaba de concluir a segunda etapa do Circuito de Motosurf, na França. Alcançando duas medalhas, com ouro na modalidade de equipes e prata na execução de manobras, o piloto representa seus conterrâneos nordestinos ao se reforçar entre os 100 melhores atletas do mundo presentes no torneio.

O multimedalhista seguiu enfrentando dificuldades no acesso aos seus equipamentos neste domingo (6), mas ainda assim atingiu o pódio. “Ficamos sem entender as decisões finais dos juízes, mas o importante é que vou sempre ultrapassar barreiras para que cheguemos às superações”, exclamou o piloto, que ficou na quarta colocação geral do circuito. Após mais essa resiliência, Jacob agora vai para a final, que acontece nos dias 12 e 13 de outubro, na Espanha. “Espero ter condições melhores para competir”, torce o brasileiro.

*Jet na alfândega*

Em decorrência da apreensão de seus materiais de trabalho pela alfândega, ainda na primeira fase, o principal obstáculo de Bruno tem sido o uso de jet ski emprestado. O competidor esperava ter seus próprios jets devolvidos antes do estágio atual da competição. No entanto, a frustração de expectativa gerou mais ansiedade, e o atleta revelou, ainda, que a medida em que entra em contato com os responsáveis pela liberação, os pedem novos documentos.

Os resultados do baiano são consequência de um longo histórico de participações em eventos competitivos. O pioneiro na cultura de Motosurf na Bahia adquire experiência em superar adversidades desde os 14 anos, quando iniciou sua carreira.

*Etapa final e expectativas*

O piloto encerra sua participação no Circuito Mundial, no próximo final de semana, dias 12 e 13 de Outubro, nas águas de Noja, na Espanha, onde serão anunciados os vencedores da competição.

A espera do esportista por um desempenho superior está ligada ao uso de melhores equipamentos e a devolução de seus Jets, para que assim haja uma nivelação das condições de competir entre os atletas.

A conquista de mais um título mundial deve ampliar o destaque de Bruno no contexto mundial, e dará luz às suas vivências e desafios enfrentados durante sua passagem no campeonato.