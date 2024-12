Piloto Bruno Jacob vence campeonato brasileiro Jet Waves

Baiano é ícone mundial e se consagra mais uma vez no pódio após novo destaque internacional

Após o ouro em Melhor Manobra e quarto lugar na categoria geral do Campeonato Mundial de Jet Ski de 2024, na Europa, o campeão mundial e atleta baiano Bruno Jacob (@jacobjetski) fez o que já está acostumado: subiu no pódio em primeiro lugar na renomada competição esportiva aquática Jet Waves, agora em território brasileiro, no último domingo (08).

O evento, que é ícone mundial no cenário do esporte, eleva Jacob como um dos maiores marcos na história do jet ski freestyle. No Brasil, o torneio marcou o início da popularização da modalidade e foi onde o atleta deu seus primeiros passos nas grandes competições.

O esportista, que já conquistou premiações em todos os continentes do mundo, iniciou sua carreira profissional aos 14 anos na Bahia e, desde então, vem acumulando premiações, como o título de Campeão do mundial Jet Waves e Bicampeão do Internacional Freeride.

Bruno relata que fazer uso dos seus próprios equipamentos no evento fez toda a diferença, já que na penúltima competição mundial os seus jets estavam impedidos, o que gerou desafios inesperados. “Dessa vez, pude contar com todo o apoio da equipe e dos Jets, o que me faltou na Europa quando tive meus objetos de trabalhos presos na alfândega”, explicou o competidor.

*Copa do Mundo Jet Waves na Bahia e expectativas para 2025:*

Com o próximo Campeonato Brasileiro marcado para acontecer entre março e abril de 2025 no Rio Grande do Sul, Bruno Jacob iniciará o ano se preparando para manter o título nacional e voltar ao Mundial, em maio, com foco em conquistar mais um primeiro lugar no pódio.

Uma novidade no mundo das motocicletas aquáticas é a chegada da Copa do Mundo Jet Waves na Bahia, prevista para o segundo semestre do próximo ano. O atleta baiano demonstrou seu entusiasmo em relação a competição: “Estamos trabalhando muito para apoiar este evento que será um marco para nosso estado e para o esporte na América do Sul”, conclui.

Os fãs podem acompanhar as próximas histórias do piloto através do seu perfil no Instagram: @jacobjetski. Em sua página, ele divulga desde as preparações para os torneios até os títulos recebidos, além das novidades do cenário de Jet Ski na Bahia e no mundo.