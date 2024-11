Piloto Colapinto é visto com atriz que já foi affair de Mauro Icardi

Enquanto a Fórmula 1 aguarda a chegada do Grande Prêmio de Las Vegas, o piloto argentino Franco Colapinto, atualmente na Williams, foi visto com uma atriz que já se envolveu com o jogador Mauro Icardi, do Galatasaray.

A atriz e cantora argentina Eugenia “China” Suárez, de 32 anos, aparece de mãos dadas com Colapinto, de 21 anos, pelas ruas de Madri, na Espanha. “Tchau, Eugenia. Nós te amamos”, grita fã enquanto grava o casal a noite.

Eles foram jantar em um restaurante espanhol uruguaio. Segundo a imprensa argentina, o piloto e a artista protagonizaram cenas românticas. Os fãs de Colapinto o criticaram por se envolver com alguém mais velha, o que irritou o agente do piloto argentino.

“Eu estava aqui muito antes de qualquer um de vocês apoiar Franco e estarei aqui muito depois. Todo mundo comete erros e ele aprenderá com eles. Vamos nos concentrar em Vegas e nas corridas, mas para fazer isso, preciso que todos vocês se calem”, afirmou Jamie Campbell-Walter em legenda publicada no X (antigo Twitter).

Além da diferença de idade, a relação entre atriz e piloto chama atenção porque Eugenia já teve affair com o polêmico Mauro Icardi. Ela é apontada como pivô da separação do jogador e da modelo Wanda Nara.

“Nunca senti que precisava dar explicações. Talvez soe como soberba ou talvez soe rebelde. O dia em que meus filhos quiserem saber, eles são os únicos para quem vou dar explicações”, afirmou Eugenia, sobre relacionamento com Icardi, no programa En Primera Persona.