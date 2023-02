Piloto de 17 anos da Nascar morre no México; associação lamenta

O piloto Federico Gutiérrez Hoppe, considerado uma das maiores promessas do automobilismo mexicano, morreu aos 17 anos.

Ele e seu irmão mais velho, Max, estavam a bordo de um Porsche na rodovia Toluca-Valle, no Estado do México. No meio do trajeto, o veículo bateu em uma picape e capotou.

Federico, que era o responsável por dirigir o carro, morreu na hora diante do impacto. Max e os três ocupantes da picape foram encaminhados com vida a um hospital da região.

Quem era Frederico?

Um piloto mexicano de 17 anos que era conhecido como “Fico”. Ele iniciu no automobilismo em 2010 ainda criança.

O jovem participava da categoria sênior da Nascar México, e foi nomeado “Piloto Novato do Ano” da associação em 2022.

Paixão pelo automobilismo

A Nascar México, por meio do presidente Jimmy Morales, lamentou a tragédia e prestou uma homenagem ao jovem.

“Estamos invadidos pela mais profunda tristeza pela morte de Fico. Sua vida foi alimentada por sua paixão pelo automobilismo, e ele sempre fará parte de nossas memórias.

Sentiremos muito a falta dele, hoje nos despedimos de um ser humano verdadeiramente maravilhoso. Sempre me lembrarei das risadas que compartilhamos”, afirmou Jimmy Morales.

Federico receberá o reconhecimento como “Piloto Novato do Ano”, que havia conquistado em 2022, novamente neste ano.