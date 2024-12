Piloto de avião desaparecido na Floresta Amazônica é encontrado em Manicoré (AM)

Os destroços de um avião de pequeno porte foram encontrados na zona rural de Manicoré, Amazonas, onde estavam os corpos do piloto Rodrigo Boer Machado e do passageiro Breno Braga Leite. A aeronave estava desaparecida desde a última sexta-feira(20), e a localização ocorreu após cinco dias de intensas buscas por equipes de segurança em uma área de difícil acesso. De acordo com informações da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave não tinha um plano de voo registrado e não foi detectada pelos sistemas de radar. Dados preliminares indicam que o GPS do piloto registrou a última posição da aeronave ao sudeste de Manicoré.

Antes de decolar, Rodrigo havia comunicado à família que estava enfrentando problemas técnicos com o avião. As circunstâncias que levaram ao acidente serão objeto de investigação pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). A prima de Breno expressou sua tristeza pela perda do primo, que estava na região para trabalhar com garimpo. A Prefeitura de Manicoré também se manifestou, oferecendo apoio às famílias das vítimas. As buscas pela aeronave contaram com a participação de diversas equipes, que enfrentaram desafios devido à localização remota do acidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira