Piloto do voo que caiu em Vinhedo é velado na capital paulista

Danilo Santos Romano, piloto do voo que caiu em Vinhedo, está sendo velado na Basílica de Nossa Senhora da Penha, na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira (12), em cerimônia fechada para amigos e família. Ele foi uma das vítimas do acidente que deixou 62 mortos na última sexta-feira (9). Seu corpo foi o primeiro a ser identificado pelo IML (Instituto Médico Legal). O sepultamento ocorreu, às 14h, também na Penha. O aviador de 35 anos era palmeirense e um piloto experiente, com mais de dez anos de trajetória.

