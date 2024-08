Piloto e copiloto pedem dispensa de voo após acidente aéreo em Vinhedo

São Paulo – Escalados para um voo que sairia de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9/8), um piloto e um copiloto pediram dispensa de voar após o acidente aéreo que matou 61 pessoas em Vinhedo, também no interior paulista. A informação foi confirmada pelo diretor de operações da VoePass, Marcel Moura, confirmou a informação durante coletiva de imprensa realizada à noite. Segundo a companhia aérea, os dois estavam abalados psicologicamente.

Moura disse que a empresa permitiu que quaisquer tripulantes em escala entre esta sexta e o sábado (10/9) que não estivessem confortáveis em voar após o desastre aéreo, não voassem. Segundo a companhia aérea, a equipe foi substituída e não houve atrasos em voos já programados.

Eduardo Busch, CEO da VoePass, disse que a aeronave que caiu na região de Campinas, modelo PS-VPB, ATR-72, tinha pelo menos mais uma operação antes de concluir o dia e retornar a Ribeirão Preto, segundo o portal G1. Além dos 57 passageiros, quatro tripulantes estavam a bordo. entre eles, a comissária Rúbia Lima, de Ribeirão Preto. De acordo com a VoePass, ela é a única pessoa da região entre as vítimas.

Entre as vítimas, uma criança de 4 anos acompanhada do seu pai, um casal de aposentados, médicos e um árbitro de judô.

A aeronave saiu de Ribeirão Preto com destino a São Paulo no voo das 5h30 desta sexta-feira. De São Paulo, partiu para Cascavel (PR) às 8h20. Às 11h40, o avião deixou Cascavel com destino a São Paulo, mas caiu por volta das 13h25 em Vinhedo, região de Campinas (SP).

Queda de avião em Vinhedo A queda foi registrada em vídeo por diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver o avião descendo em parafuso até se chocar com o solo, dentro de um condomínio no bairro Capela. Após a colisão, a aeronave explodiu e provocou um incêndio.

Entre as vítimas, estão 57 passageiros e quatro tripulantes.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da VoePass, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP).

Investigadores do órgão e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, vão apurar a causa do acidente.

A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.