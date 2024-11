Pilotos brasileiros criticam escolha de Lewis Hamilton para homenagem a Ayrton Senna no GP de São Paulo

Os ex-pilotos brasileiros Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello criticaram a escolha do GP de São Paulo da Fórmula 1 ao convidar o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, para comandar a homenagem aos 30 anos da morte de Ayrton Senna. Lewis Hamilton, que em 2023 recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, foi o piloto escolhido para pilotar o icônico carro do tricampeão brasileiro.

A homenagem ocorre neste sábado, após as atividades do 2º dia de GP. Hamilton vai conduzir o modelo MP4/5B da McLaren, usado pelo brasileiro no bicampeonato de 1990 da F1. O evento está previsto para 17h (de Brasília).

Em resposta, o primeiro brasileiro da categoria, o campeão mundial Emerson Fittipaldi afirmou que é “antiético” um inglês ter sido escolhido para pilotar o carro de Senna em solo nacional.

Ao UOL, ele afirma: “Eu acho muito legal o Hamilton, mas devia ser um piloto brasileiro, com certeza. Eu achei muito, muito antiético o inglês no Brasil guiar o carro do Ayrton [Senna]. Desculpa, a minha opinião tem que ser verdadeira. Podia ser o Felipe [Massa], podia ser o Rubinho [Barrichello]… Podia ser eu. Mas tinha que ser um brasileiro”.

Não há informações concretas sobre os responsáveis pela homenagem ou de quem teria vindo o convite ao britânico. Tanto a FIA, como a McLaren e a família Senna estão envolvidos nas homenagens.

Por meio das redes sociais, o vice-campeão da categoria, Rubinho Barrichello afirmou que queria pilotar o carro. O ex-companheiro de Michael Schumacher, republicou a mensagem de um fã com a seguinte frase: “Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse sim teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton” e comentou “Também acho”.