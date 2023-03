Pilsner Fest: Evento de cerveja artesanal celebra ‘Saint Patrick’s Day’ em Salvador

Principal festival de cervejas artesanais da Bahia, o Pilsner Fest chega a sua 7ª edição comemorando o Saint Patrick’s Day, no próximo dia 18 de março (sábado), na área verde da AABB em Piatã. O evento terá quatro atrações musicais, gastronomia de rua e, claro, muita cerveja.

O Saint Patrick’s Day é uma celebração global da cultura irlandesa que é celebrada anualmente pela comunidade cervejeira espalhada mundo à fora. As cervejarias baianas marcarão presença no evento. Estarão por lá rótulos como Proa, 2 de Julho, Híbrida, Mindubier, Divas de Tio Chico, Miléssima, Plenus Beer, Milésima e Cervejaria do Meu Amigo.

Pela primeira vez, o festival contará com cerveja artesanal sem álcool produzida pela Divas do Tio Chico.

“Saint Patrick’s Day é uma celebração que tem ganhado popularidade em todo o mundo. E o Pilsner Fest em Salvado é um evento que celebra a cultura cervejeira. Essa dobradinha é uma oportunidade única para conhecer e degustar a cerveja baiana”, disse Danilo Coimbra, mestre cervejeiro e proprietário da Plenus Beer.

Na parte musical o melhor dos anos 80 estará animando o público que vai comparecer ao evento na AABB, a banda Retr80, capitaneada pelo cantor e compositor Alex Góes e pelo músico e produtor cultural Valdir Andrade, uma das maiores referências em anos 80 da noite de Salvador. Vai ter também o Monarka, tocando os principais hits do Queen, U2, Nirvana, Foo Fighters e Bon Jovi e pra encerrar a noite The Mantis e o DJ Giacominni agitando a galera com clássicos do rock nacional e internacional.

“Estamos animados para celebrar o Saint Patrick’s Day com vocês! Com uma grande variedade de cervejas artesanais, pratos de rua deliciosos e música de qualidade, este será um evento inesquecível.” afirma Alessandro Canella, promoter e idealizador do evento.

Todo mundo vestido de verde

Durante o Saint Patrick’s Day, as pessoas usam o verde como um símbolo de orgulho e patriotismo, e é comum usar trevos e outros acessórios para representar a cultura irlandesa. Para isso, a festa vai incentivar as pessoas a irem a caráter ou vestidas de verde, sendo que as 100 primeiras que chegarem caracterizadas ganharão um copo colecionável do Pilsner Fest.

Os ingressos são limitados e estão à venda no site das plataforma Partik e Sympla.

Serviço:

Pilsner Fest Salvador – Saint Patrick’s Day

Data: 18/03 (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Associação Atlética Banco do Brasil – AABB

Ingressos: Partik e Sympla