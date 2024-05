Pimenta pode ser uma voz a mais para negociar dívida, diz Leite

Governador gaúcho reforça que quer que dívida seja considerada quitada para não afetar estoque futuro

O governador (foto) disse que prefere olhar a indicação do ministro Paulo Pimenta como um “assento privilegiado” para negociar a dívida com a União Reprodução/Youtube @rodaviva – 20.mai.2024

PODER360 21.mai.2024 (terça-feira) – 0h15



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse na 2ª feira (20.mai.2024) que a nomeação do ministro Paulo Pimenta como chefe extraordinário da reconstrução do Estado “dá uma voz a mais” para negociar a dívida com o governo federal.

“Entendo que a nomeação de um ministro gaúcho nos dá uma voz a mais. Alguns falam que pode ser interferência, mas eu prefiro olhar como um assento privilegiado para convencer o governo federal de que não basta postergar essa dívida”, disse o governador gaúcho em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Leite reforçou que gostaria que a dívida com a União dos próximos 3 anos fosse considerada quitada –não apenas suspensa– para não afetar o estoque futuro. Com a medida, um valor adicional corrigido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deverá ser pago em 2048, segundo o governador.

Na última 2ª feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspendeu a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos para auxiliar o Estado na reconstrução das cidades afetadas pelas fortes chuvas e enchentes. O valor do passivo é de R$ 104,9 bilhões, segundo levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio Janeiro).