Pintor tarado para menino de 13 anos: “Gosto de novinho”; ouça o áudio

Preso por tentar estuprar um garoto de 13 anos em Ceilândia, um pintor foi gravado dizendo várias palavras com teor sexual para o adolescente. Em determinado momento da gravação, o homem de 28 anos chegou a afirmar: “Eu tenho vontade de pegar um novinho como você”.

No áudio, é possível ouvir que o adolescente busca, diversas vezes, fugir das investidas do homem. O garoto, inclusive, destaca o fato de ser menor de idade: “É porque eu tenho 13 anos”.

Ainda assim, o pintor prossegue falando sobre sua vontade de ter relações sexuais com o adolescente. O menino reforça que a situação é “estranha”.

Atenção. As gravações apresentam falas relacionadas a um contexto de violência sexual contra menores de idade. O conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas.

Ouça:

Investigação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o suspeito. De acordo com as investigações, o homem atraiu o menino para o seu quarto, utilizando como pretexto o fato de irem para um culto de umbanda, e passou a mão na partes íntimas da vítima.

Além disso, o suspeito teria beijado o menino duas vezes e o forçado a fazer sexo oral. Em um dado momento, o adolescente conseguiu se esquivar do autor e sair da casa. Ele foi seguido pelo autor, que continuou assediando o menino.

Diante das evidências, na tarde da última sexta-feira (31/1), os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão contra o investigado por estupro de vulnerável. A investigação é comandada pela 15ª DP (Ceilândia Centro).

A vítima conseguiu gravar em áudio parte dos assédios. Nas gravações, o pintor dizia palavras com teor sexual e chegou a afirmar: “Eu tenho vontade de pegar um novinho como você”.

Após seu interrogatório, o autor foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e, caso condenado, pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de prisão