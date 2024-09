Pit-bull é resgatado após abandono em beira de estrada e reação comove

Apesar de ser um crime previsto na Lei contra Crimes Ambientais, ainda existem pessoas que decidem abandonar seus pets à própria sorte em lugares desertos. Foi o caso de um pit-bull encontrado pelo corretor e defensor de animais Júlio César Bucoski. O caso aconteceu em Tijucas, Santa Catarina. O animal de estimação estava em uma estrada de chão pouco movimentada, onde havia sido deixado sozinho.

O corretor publicou o vídeo mostrando a reação do pit-bull em seu perfil no TikTok. O resgate viralizou, com mais de 650 mil visualizações. Confira a publicação neste link.

Entenda como o pit-bull foi resgatado César recebeu um chamado para resgatar o pet abandonado após os passantes do local avistarem o cão desamparado. Um deles chegou a entrar em contato com Júlio, relatando que o pit-bull estava naquele local há mais de cinco dias. Apesar dos apelos por ajuda, ninguém havia se mobilizado para resgatá-lo até então, sendo o local já conhecido como um ponto de descarte de animais.

Chegando lá, Júlio encontrou o pit-bull encolhido em um terreno privado, tentando se aquecer com um pedaço de papelão. Surpreendentemente, o cão não reagiu de forma agressiva. Em vez disso, seu olhar transmitia tristeza e gratidão, como se percebesse que estava prestes a ser salvo. “Acho que ele ficou tão feliz quanto eu em poder tirar ele daquele lugar”, relatou César.

Júlio se aproximou lentamente e o pit-bull, com um gesto de esperança, se levantou e caminhou em direção a ele. O resgate foi tocante: o cão aceitou os carinhos de Júlio com uma expressão de alívio e começou a abanar o rabo e pular de alegria, demonstrando que finalmente se sentia seguro.

O pet foi encaminhado para um lar temporário, sob os cuidados da Associação Anjinhos Peludos. “Conseguimos resgatar a tempo, ele ficará em local temporário para se recuperar, será castrado e logo estará disponível para adoção consciente”, finalizou Júlio na legenda da publicação.