Pitel fala sobre amizade com Fernanda Bande e admite afastamento

1 de 1 Giovanna Pitel e Fernanda Bande – Foto: Reprodução/MultishowParece que a tensão entre as ex-participantes do BBB24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, atingiu um novo nível. As duas, que já haviam demonstrado desentendimentos após o reality, protagonizaram um desconforto público durante os bastidores do Rock in Rio, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em uma recente entrevista à Caras, Pitel abriu o jogo ao falar sobre o seu afastamento com Fernanda Bande: “A gente tem se falado muito menos, não conversa tanto. Muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas que tendem a distanciar a gente… Ambas querem trabalhar com comunicação, mas estamos focadas em fazer nossa vida profissional funcionar individualmente”, disse.

“Falo com o Rodrigo direto. Hoje tenho mais contato com ele do que com a Fernanda. Ela já disse que tem priorizado a família e o trabalho”, completou.

