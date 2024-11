Pivetinhos de Aço: Bahia aposta em multiesportes para desenvolver atletas completos na base

Inspirado em modelos de sucesso, como o do Manchester City, o Multiesportes oferece treinamentos criativos e lúdicos, além de atividades de outras modalidades esportivas, preparando os meninos para se tornarem jogadores de futebol mais completos no futuro.

“Introduzimos na iniciação do nosso clube a atividade de multiesportes. O foco é oferecer aos atletas variabilidade motora nas idades de 7 a 13 anos. Diversos estudos científicos mostram que, nessa faixa etária, é fundamental proporcionar estímulos motores variados, que contribuem para a saúde física, performance e habilidades sociais, além de melhorar a saúde mental, já que as atividades estão associadas a brincadeiras. Crianças que treinam futebol também precisam brincar para se tornarem atletas mais completos no futuro”, explicou Natalia Bittencourt, diretora de Saúde e Performance do Bahia.

O Programa Multiesportes é mais um passo do Bahia do Futuro, que visa implementar melhorias nas categorias de base do clube.