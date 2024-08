Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza, que espera Nala, fruto do relacionamento entre eles. Quem comentou sobre a situação foi Kevelin Gomes, pivô da separação do ex-casal. Questionada, ela disse torcer por uma reconciliação entre os dois e ainda deu uma lição de moral.

“O Yuri voltou a frequentar a casa de Iza. Você torce para eles se acertarem?”, quis saber o seguidor, que mandou a pergunta na caixinha aberta pela influencer no Instagram. “Com certeza. Que fique de aprendizado e nunca mais sacaneia a esposa”, respondeu.

Pivô da separação de Iza e Yuri Lima diz torcer por reconciliação

Yuri teve conversas extraconjugais com Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto

Iza e Yuri Lima em foto antes do término

Iza revelou que foi traída por Yuri Lima em julho de 2024

Após o divórcio, IZA olhou as mensagens que havia recebido no Instagram e começou a conversar com o jogador

Em fevereiro de 2023, a cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima assumiram o namoro

Após circularem boatos de que Yuri Lima foi visto na casa de Iza nos últimos dias, a assessoria da cantora afirmou ao jornalista Leo Dias que o jogador de futebol e a artista não reataram, porém, ele está frequentando a casa dela para acompanhar a reta final da gravidez.

Iza está grávida de Nala, fruto do relacionamento com Yuri. Vale destacar que a cantora anunciou o término recentemente ao contar publicamente que foi traída por ele.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio”, começa a nota.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, garantiu a equipe da cantora.

Sem clube! Yuri Lima, ex de Iza, rescinde contrato com o Mirassol Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, não faz mais parte do elenco do Mirassol. O jogador de futebol rescindiu o contrato com o clube em comum acordo após ficar quase um mês sem atuar.

A última vez que Yuri Lima entrou em campo foi no dia 10 de julho, mesmo dia em que Iza anunciou que foi traída e terminou o relacionamento com o atleta. Agora, o jogador de 30 anos de idade está sem clube.

Yuri Lima, a princípio, não deve acertar com outra equipe e retornou a Santos, no litoral paulista. Vale lembrar que a Iza está nos últimos meses de gestação e os dois se reaproximaram, segundo a assessoria da cantora, para manter os cuidados com a gravidez.