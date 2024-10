Pix agendado recorrente passa a ser obrigatório em todos bancos

O Banco Central tornou obrigatório a modalidade de Pix agendado recorrente para todas as instituições financeiras do país nesta segunda-feira (28). Anteriormente, essa funcionalidade era opcional, mas agora deve ser oferecida a todos os clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Essa mudança permite que os usuários programem pagamentos automáticos para serem realizados em uma data específica todos os meses, simplificando a gestão financeira, pessoal e empresarial. A decisão de tornar o Pix agendado recorrente obrigatório foi formalizada em uma resolução publicada inicialmente em dezembro do ano passado e atualizada em julho.

Durante esse período, os bancos tinham a liberdade de escolher se ofereciam ou não o serviço. No entanto, com a nova determinação, todas as instituições financeiras no Brasil são obrigadas a disponibilizar essa funcionalidade. O processo para utilizar o Pix agendado recorrente é simples. Os usuários precisam apenas acessar a opção no aplicativo do banco e cadastrar os pagamentos desejados. Não há limite para o número de agendamentos.

Publicado por Luisa Cardoso