Pix bate novo recorde de transações em um dia

O número de transações realizadas em um único dia com o Pix bateu novo recorde na sexta-feira (5/4) e atingiu 201,6 milhões, superando o total de 178,7 milhões registrado em 6 de março deste ano. Ou seja, houve avanço de quase 23 milhões de operações. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (8/4) pelo Banco Central (BC).

No dia seguinte ao recorde, no sábado (6/4), o número de transações alcançou 171,4 milhões, o maior para sábados desde a criação do Pix, em novembro de 2020.

“Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix”, disse o BC, em nota. Os dois resultados positivos do meio de pagamento, anotados na semana passada, coincidiram com o dia de pagamento de boa parte das empresas brasileiras.

De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o próximo desafio é a internacionalização do sistema. Ela, contudo, ainda esbarra em alguns problemas, como o controle da lavagem de dinheiro e a cobrança de impostos sobre as operações.