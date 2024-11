Pizane detona fala de esposa de Paquetá sobre assaltos no pelourinho

O ex-BBB Lucas Pizane se manifestou após um vídeo da influenciadora Duda Fournier, esposa do jogador de futebol Lucas Paquetá, viralizar nas redes sociais nesta terça-feira (19/11). Duda, que está em Salvador para acompanhar o marido que está com a Seleção Brasileira, relatou que tirou as joias que estava usando para visitar um dos maiores pontos turísticos da cidade, o Pelourinho.

Na ocasião, Duda ironizou o fato de que teve que tirar as joias. “Karina vai me fazer ir no Pelourinho. Tirei todos os adereços, até o brinco. Medo de alguém vir e arrancar a minha orelha. (…) tirei até a aliança. A pessoa tá um pouco assustada”.

Pizane, que é natural de Salvador, rebateu reagiu ao vídeo das falas e explicou a história do Pelourinho. “Vocês conhecem a história do Pelourinho? Para além de quando o Galvão chamava o Olodum para tocar e você via aquele bairro do centro histórico de Salvador, que sempre tentou preservar a cultura afro”, começou o ex-BBB.

Na sequência, Pizane repudiou a forma como Duda falou sobre o assunto. “Não é para ignorar os problemas de segurança pública da cidade. Há de se parabenizar, inclusive, que atualmente o Pelourinho é um dos bairros com maior policiamento que eu vejo na cidade (…) Mas postar isso? Falar dessa forma? Poxa, é foda”, disse ele”.

Duda Fournier se pronuncia após polêmicas

A influenciadora Duda Fournier falou sobre a repercussão do caso em suas redes sociais após toda a situação. Segundo ela, o vídeo foi gravado no “close friends” do Instagram e que quando chegou na cidade, várias pessoas falaram que o lugar estava perigoso. “A gente até brincou que é do Rio de Janeiro, porque [lá] também é um lugar que está perigoso”.

Duda também falou que o momento foi feito em tom de brincadeira, porque ela não é uma pessoa que vai para pontos turisticos. “Então foi nesse sentido de falar ‘ela vai me fazer andar para caramba e foi realmente brincando, coisa que as pessoas que realmente me conhecem sabem o jeito que eu falei e porque eu falei”.